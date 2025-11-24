24 Novembre 2025

BELLOSGUARDO,INCIDENTE TRA BUS STUDENTI E AMBULANZA

admin 24 Novembre 2025

Incidente nella prima mattina di oggi, lunedì 24 novembre, lungo la strada che collega il comune di Corleto Monforte al comune di Bellosguardo.

Poco prima delle ore 8.00 – un bus che stava effettuando una corsa per portare gli studenti a scuola e un’automedica in servizio presso il SAUT di Bellosguardo si sono scontrati.

Nessun ferito grave, ma due persone ferite in modo lieve, questo, per fortuna, il bilancio dell’incidente che però ha spaventato molto sia i conducenti, sia i presenti.

