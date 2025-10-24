24 Ottobre 2025

BIMBA DI 7 ANNI SALVATA DOPO UN INCIDENTE DOMESTICO A POLLA

admin 24 Ottobre 2025

Grazie a un delicato intervento chirurgico, l’equipe del reparto di Oculistica dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha salvato la vita a una bambina di 7 anni, originaria della Basilicata.

L’incidente

La piccola è arrivata al Pronto Soccorso con una grave ferita all’occhio: una scheggia di un piatto in ceramica, caduto e rotto a terra, le aveva reciso il bulbo oculare. Determinante è stato l’intervento dell’equipe di Oculistica, guidata dal direttore Alfonso Pellegrino e dal collega Giulio Salerno, supportati dal personale di Anestesia e Rianimazione e dagli infermieri della sala operatoria.

I medici hanno operato sul bulbo dell’occhio sinistro completamente lacerato, ricostruendo le strutture interne e salvaguardando la vista della bambina. Il percorso post-operatorio è stato seguito con attenzione da tutto il reparto, tra cui i medici Vincenzo Gagliardi, Giulia Abbinante, Ilaria De Pascale, Livio Vitiello, Eleonora D’Aniello e Alessia Coppola, insieme agli infermieri coordinati dalla caposala Angela De Mare.

Le dimissioni

Nonostante il forte rischio di perdere la vista, il pronto intervento ha permesso di evitare conseguenze irreversibili. Dopo sette giorni di ricovero, la bambina è stata dimessa con un recupero del visus pari a cinque gradi, in costante miglioramento.

