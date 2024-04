BISARCA PRENDE FUOCO SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO TRAFFICO RALLENTATO

Fiamme sul raccordo autostradale dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud all’altezza di Baronissi (SA), per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 3,300. Si tratta di una bisarca che trasportava auto, che è rimasta coinvolta in un incendio che ha praticamente carbonizzato diverse delle vetture che trasportava.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio, e le forze dell’ordine per capire la causa del rogo, anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, che ha registrato rallentamenti anche sulla carreggiata in direzione nord.

