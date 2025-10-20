20 Ottobre 2025

BLITZ ANTIDROGA ALL’ALBA NEL VALLO DI DIANO: SEI ARRESTI TRA CASALBUONO E BUONABITACOLO

admin 20 Ottobre 2025

È scattata alle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il blitz ha interessato in particolare i comuni di Casalbuono e Buonabitacolo, nel cuore del Vallo di Diano.

 

Sei le persone finite in manette, tutte accusate di essere coinvolte in un traffico di stupefacenti – principalmente hashish e cocaina – con rifornimenti provenienti dall’area di Napoli.

 

L’operazione è stata messa in atto a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Lagonegro, che ha portato all’emissione di diverse misure cautelari eseguite dai militari nella notte.

 

Il blitz ha visto impiegati numerosi uomini dell’Arma, impegnati nell’identificare e fermare i soggetti ritenuti parte di una rete di spaccio attiva nel territorio.

 

L’inchiesta è ancora in corso, e ulteriori dettagli sull’indagine e sui profili degli arrestati potrebbero emergere nelle prossime ore.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

SACCHI NERI CON RIFIUTI NON CONFORMI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCATTANO LE MULTE A PELLEZZANO

admin 19 Ottobre 2025

CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

admin 19 Ottobre 2025

CASTEL SAN LORENZO, CADE DA UN ALBERO DI ULIVO: UOMO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO; NON È IN PERICOLO DI VITA

admin 19 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

carabinieri sala consilina

BLITZ ANTIDROGA ALL’ALBA NEL VALLO DI DIANO: SEI ARRESTI TRA CASALBUONO E BUONABITACOLO

admin 20 Ottobre 2025
565693342_1237112445121894_5913697139841623187_n

SACCHI NERI CON RIFIUTI NON CONFORMI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCATTANO LE MULTE A PELLEZZANO

admin 19 Ottobre 2025
Cuomo-Milone

CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

admin 19 Ottobre 2025
elisoccorso_pegaso_eliambulanza_soccorsi_gonews_it_generica_32-2-2-2-2

CASTEL SAN LORENZO, CADE DA UN ALBERO DI ULIVO: UOMO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO; NON È IN PERICOLO DI VITA

admin 19 Ottobre 2025
CRONACA

DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO

admin 19 Ottobre 2025