BLITZ ANTIDROGA ALL’ALBA NEL VALLO DI DIANO: SEI ARRESTI TRA CASALBUONO E BUONABITACOLO

È scattata alle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Il blitz ha interessato in particolare i comuni di Casalbuono e Buonabitacolo, nel cuore del Vallo di Diano.

Sei le persone finite in manette, tutte accusate di essere coinvolte in un traffico di stupefacenti – principalmente hashish e cocaina – con rifornimenti provenienti dall’area di Napoli.

L’operazione è stata messa in atto a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Lagonegro, che ha portato all’emissione di diverse misure cautelari eseguite dai militari nella notte.

Il blitz ha visto impiegati numerosi uomini dell’Arma, impegnati nell’identificare e fermare i soggetti ritenuti parte di una rete di spaccio attiva nel territorio.

L’inchiesta è ancora in corso, e ulteriori dettagli sull’indagine e sui profili degli arrestati potrebbero emergere nelle prossime ore.

