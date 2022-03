Putin non ferma l’offensiva e le violenze e sembra non voler badare neanche alle sanzioni imposte alla Russia. In nome di Dio, fermate questo massacro!

Da giovedì 24 febbraio in Ucraina si sta consumando un massacro da parte dell’esercito russo che non ha precedenti. E tutto questo ha un solo responsabile e, cioè, il presidente, Vladimir Putin. Quel folle ha lanciato un offensiva che ha lasciato dietro di sé distruzione, morte e lacrime. Putin è un vigliacco, perchè bombarda indiscriminatamente uomini, donne e bambini. A nulla sono valsi gli appelli per la pace, perchè Putin non vuole la pace. Un gran numero di profughi, soprattutto donne e bambini, si stanno riversando in Europa ed è scattata una gara di solidarietà per l’accoglienza di questi sventurati. L’odio di Putin non ha giustificazioni e tutto ciò che sta provocando in Ucraina non ha motivo di esistere. Il presidente russo ha fatto in modo che, in quello sventurato paese, venisse distrutto tutto ed ha represso le proteste nel suo paese, con la violenza. Papa Francesco ha lanciato più volte un monito per la cessazione delle ostilità, ma non è stato ascoltato. Mercoledì pomeriggio, alle ore 17, nella Basilica di San Pietro, è stata celebrata una messa in favore proprio dell’Ucraina. Le sanzioni imposte alla Russia stanno funzionando, perché il paese si trova sull’orlo della crisi finanziaria.

Tutti gli oligarchi di Putin sono stati colpiti dalle restrizioni ed hanno subito sequestri e divieti. Putin, però, sembra non voler indietreggiare. Vuole continuare la sua offensiva, ed, in questo, si fa aiutare anche dall’esercito ceceno, un tempo a lui ostile. Il capo dei guerriglieri vuole sterminare tutti gli ucraini se non si dovessero arrendere, ma il presidente Zelensky non cede e vuole difendere la sua terra. I corridoi umanitari stanno cominciando a funzionare, ma molti cittadini sono rimasti bloccati ancora lì. La NATO teme che Putin voglia ricorrere al suo arsenale nucleare ed ha imposto a tutti gli eserciti che la compongono, di ricominciare gli addestramenti. Putin, dal canto suo, a risposto a tono alle sanzioni imposte da Usa ed Ue, ma in modo del tutto insignificante. Quello che preoccupa è l’avanzata dell’Armata Rossa su Kiev che è circondata. Zelensky vorrebbe far entrare in suo paese nella NATO e nella Ue, ma ci vorrà tempo. Ora è propedeutico riuscire ad accogliere quanti più profughi possibile. I gesti di solidarietà espressi dai bambini italiani la dicono lunga e dimostrano il nostro grande cuore. Oltretutto, le sanzioni hanno causato un aumento, Italia ed in Europa, dei prezzi della benzina e delle materie prime. I supermercati sono stati presi d’assalto e si specula sui costi di produzione dei beni di prima necessità. In nome di Dio, lancio un appello a Putin: FERMATI, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!E CHIEDI PERDONO PER TUTTO IL MALE CHE HAI CAUSATO! Guido Honorati Broggi