BOMBA EBOLI, POSSIBILE CHIUSURA AUTOSTRADA PER DISINNESCO

Si è tenuto presso la Prefettura di Salerno l’incontro tecnico propedeutico per definire le operazioni di bonifica del residuato bellico rinvenuto due giorni fa a Eboli.

L’ordigno, una bomba d’aereo di fabbricazione britannica del peso di 250 libbre, è stato scoperto durante alcuni scavi effettuati da RFI, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza nazionale. Alla riunione ha preso parte Fabrizio Comparini, responsabile della COEB, società specializzata nella Bonifica Bellica, che ha presentato la mappatura dettagliata dell’area del ritrovamento, situata nei pressi dell’isola ecologica cittadina. L’obiettivo del tavolo tecnico è coordinare l’intervento degli artificieri dell’Esercito e stabilire il cronoprogramma per il “Bomba Day”, la giornata in cui l’ordigno verrà disinnescato e trasportato per il brillamento. La notizia più rilevante emersa dal tavolo prefettizio riguarda l’impatto sulla circolazione. Per garantire la totale incolumità pubblica durante le operazioni di rimozione delle spolette, sarà necessario prevedere l’interruzione del traffico sulla A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto interessato. Anche la statale 19 e ed un tratto delle ferrovie rischiano la chiusura temporanea.

Il piano di sicurezza prevede l’individuazione di un raggio di sgombero di circa 200 metri dal punto di ritrovamento. All’interno di questa area, definita “area di rischio”, si renderebbe necessaria l’evacuazione di diverse strutture, tra cui una casa di accoglienza situata nelle immediate vicinanze.

Nei prossimi giorni verranno convocati tutti gli enti interessati (Comune di Eboli, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e gestori dei servizi) per definire la data ufficiale dell’operazione e minimizzare i disagi per la popolazione. Ancora non è stata decisa la data. Si tratterà certamente di una domenica e al momento è certamente esclusa la data del 22 marzo quando è prevista la consultazione per i referendum.

