BUCCINO, AUTO SBANDA E SI RIBALTA DUE FERITI

Brutto incidente, a Buccino: per cause da accertare, un automobilista ha perso il controllo della guida, nei pressi del bivio Canne, impattando contro un muretto. La vettura si è infine ribaltata in un terreno.

I soccorsi

Con il conducente, in auto, anche un passeggero: entrambi sono stati soccorsi e condotti presso l’ospedale di Oliveto Citra. Uno dei due malcapitati risulta gravemente ferito. Indagano, intanto, i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro. Foto Ondanews.it

