Non finisce purtroppo la lunga scia di incidenti sul lavoro, l’ultimo della serie a Buccino nella valle del cratere. Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto dall’impalcatura di un edificio, ad un’altezza di circa tre metri. Il muratore di Colliano, dipendente di una nota ditta edile di Buccino stava lavorando nel rione San Vito, all’interno di un cantiere, quando, per cause in corso di accertamento, è volato giù dall’impalcatura. L’operaio è stato ricoverato presso l’ospedale di Oliveto Citra, in prognosi riservata. I carabinieri, dunque, hanno avviato le indagini per risalire alle cause e alla dinamica dell’incidente.

Durissimo il commento di Giuseppe Marchesano (foto) della Filca Cisl:” La sicurezza non può e non deve essere un optional, i cantieri vanno messi a posto e non vanno sottovalutate le cose più importanti. Gli operai vanno salvaguardati e devono lavorare con la certezza che si fa tutto in sicurezza. Saremo molto vigili in questo settore, non consentiremo sbavature”. Gli fa eco Marco Martino anche lui della Filca Cisl: ” Bisogna assolutamente mettere in sicurezza i cantieri, troppi sono gli incidenti e non possiamo ne dobbiamo contare più infortuni”. Anche le ultime direttive nazionali dei sindacati in materia di sicurezza sul lavoro nel campo edili hanno messo l’accento su questo delicatissimo problema.