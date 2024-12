BUCCINO, UN’ABITAZIONE IN FIAMME LA NOTTE DI NATALE

Una casa a fuoco a Buccino

, durante la notte di Natale. L’episodio si è verificato in una villetta, nella zona di Sant’Antonio. Sono in corso indagini per verificare l’origine del rogo.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Eboli, insieme ai carabinieri di Buccino. Le fiamme hanno distrutto distrutto mobili, suppellettili, abbigliamento e oggetti di arredamento all’interno delle stanze. Tre le squadre di caschi rossi intervenute per tutta la notte, così come in mattinata, per domare le fiamme e spegnere del tutto l’incendio. I proprietari – per loro fortuna – non erano in casa. Non si

