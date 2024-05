BUCCINO, FURTO A SCUOLA

Un furto è stato messo a segno questa notte nell’Istituto Comprensivo di Buccino dove sono stati rubati circa 50 computer, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Buccino, furto nell’Istituto Comprensivo: rubati circa 50 computer

Il colpo è stato messo a segno nell’Istituto Comprensivo sito in Via vittime del XI settembre nel rione San Vito a Buccino. I malviventi si sono introdotti all’interno dell’aula multimediale e nel deposito rubando decine di computer portatili. I collaboratori scolastici quando si sono resi conto del furto hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato un’indagine per risalire all’identità dei ladri.

