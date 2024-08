CAMEROTA, GIOVANE FINISCE IN OSPEDALE E PUNTA IL DITO CONTRO I BUTTAFUORI DI UN LOCALE

E’ finita in ospedale una serata trascorsa in una discoteca del Cilento, che doveva essere di divertimento. Un 32enne, originario di Marina di Camerota, è rimasto vittima – di una brutale aggressione avvenuta due notti fa in un locale a Caprioli.

Il ragazzo è stato colpito con inaudita violenza da un gruppo di sette buttafuori, riportando gravi ferite che hanno reso necessario l’immediato ricovero all‘ospedale San Luca di Vallo della lucania. Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’incidente è scaturito da una discussione verbale avuta con un altro avventore del locale.

La lite, apparentemente banale e legata alla fila al bar, non sembrava potesse degenerare. E la reazione dei buttafuori è apparsa, anche a molti dei presenti, assolutamente sproporzionata rispetto a quello che era accaduto. Alla vicenda ha dedicato anche un ampio spazio la cronaca di mediaset

