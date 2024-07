CAMEROTA, RISSA TRA GIOVANI UN FERITO GRAVE

Una rissa ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Camerota. Un giovane di 21 anni, originario del casertano e residente a Camerota capoluogo, è stato ferito all’addome con una bottiglia di vetro da alcuni coetanei nella notte tra sabato e domenica, in piazzetta Simon Bolivar, a Marina di Camerota. Gli stessi giovani erano già stati protagonisti di un violento alterco due sere prima. Il 21enne, soccorso tempestivamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante la profonda ferita e la significativa perdita di sangue, le sue condizioni sono ora stabili. I carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Sapri, stanno indagando sull’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari hanno già interrogato il 21enne e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato due sere prima, forse a causa di uno sguardo o di una parola di troppo, che ha portato i giovani coinvolti ad essere allontanati da un locale della movida. Un tentativo di chiarimento verbale non è stato sufficiente a risolvere la tensione tra i giovani, che è culminata nell’aggressione della notte tra sabato e domenica. Il 21enne è stato colpito improvvisamente e lasciato a terra in una pozza di sangue. Sul luogo è stato trovato anche un coltello che, però, secondo le prime indagini, non è stato utilizzato nell’aggressione.

In merito al grave episodio di violenza verificatosi questa notte a Marina di Camerota, il sindaco e l’Amministrazione comunale desiderano esprimere la propria ferma condanna e dissociazione da quanto accaduto.

“Non possiamo e non vogliamo tollerare atti di violenza tra i giovani. Episodi di questo tipo sono assolutamente inaccettabili e devono essere affrontati con determinazione e fermezza. Siamo sollevati e felici di sapere che il giovane coinvolto nell’incidente sta lentamente riprendendosi dalle ferite subite. Il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, con l’augurio di una pronta guarigione. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente il personale sanitario per la tempestività e la professionalità con cui è intervenuto, salvando la vita del ragazzo. Il loro impegno è stato fondamentale e merita il nostro più sincero apprezzamento.

Alla luce di quanto accaduto, chiediamo con forza l’intervento dello Stato e delle autorità competenti per affrontare e arginare questa situazione. È necessario mettere in atto misure efficaci per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza e la serenità nella nostra comunità. Come Amministrazione, ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le istituzioni e le forze dell’ordine per promuovere un ambiente sicuro e pacifico per tutti i cittadini di Camerota, in particolare per i nostri giovani. Invitiamo tutta la comunità a unirsi a noi in questo sforzo, affinché simili episodi non abbiano a ripetersi. Sono in contatto con esponenti del Governo perché abbiamo bisogno di un supporto immediato. A Camerota d’estate si riversano milioni di persone, è la terza località in Campania per numero di presenze dopo Napoli e Sorrento, e non è possibile controllare tutto con così pochi uomini a disposizione. Ci sono aspetti sociali complessi e c’è un territorio da difendere e da preservare. C’è bisogno di un dispiegamento di forze dell’ordine massiccio perché altrimenti gli sforzi di tantissime persone che lavorano per il bene della comunità, saranno vanificati”.FONTE STILE TV

