CAMIONISTA 67ENNE COLTO DA MALORE SULL’A2: MUORE DOPO AVER FERMATO IL MEZZO
Tragedia all’alba lungo l’A2 del Mediterraneo, in provincia di Salerno. Un camionista di 67 anni, originario di Giffoni, ha accusato un malore mentre percorreva la strada tra Campagna ed Eboli, e pur riuscendo a fermare il mezzo per evitare il peggio, è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli per regolare la viabilità, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Anas. L’identità dell’uomo non è stata resa nota.