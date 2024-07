CAMORRA BENI CONFISCATI PER 30 MILIONI

Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito un decreto di confisca beni emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La misura, proposta dal Procuratore della Repubblica di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia), dal direttore della Dia e dal Questore di Caserta, ha colpito un imprenditore operante nei settori del cemento e della ristorazione, ritenuto contiguo al clan camorristico “Belforte”.

L’operazione

La confisca riguarda beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, inclusi due compendi aziendali e quote di altre società, 62 beni immobili situati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma, oltre a 47 rapporti finanziari e 18 beni mobili registrati, tra cui due autovetture e 16 mezzi industriali. Tra gli immobili sequestrati figurano 13 terreni, 14 abitazioni, due opifici industriali, 32 garage/magazzini e una multiproprietà in Costiera Amalfitana. L’importante valore dei beni confiscati sarà gestito attraverso l’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha istituito un tavolo tecnico per regolamentare la gestione dei beni sequestrati e confiscati, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare questi patrimoni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...