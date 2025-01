CAMPAGNA, AUTO SI RIBALTA ALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA

Un incidente spaventoso si è verificato all’uscita autostradale dell’A2 a Campagna, nei pressi dell’hotel Mary e della stazione di servizio Ip. Una vettura si è ribaltata, generando momenti di apprensione tra i presenti, ma fortunatamente il conducente, unico occupante del veicolo, ha riportato soltanto ferite lievi.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Per ragioni non ancora chiarite, il conducente – un residente della zona – ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo la carreggiata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un altro veicolo gli abbia tagliato la strada. L’intervento tempestivo dei soccorritori del Vo.Pi di Pontecagnano ha garantito le prime cure mediche al ferito, mentre la polizia municipale è giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare la ricostruzione dettagliata della dinamica del sinistro.

Nonostante la gravità apparente dell’incidente, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, ma evidenzia l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida, soprattutto in prossimità di uscite autostradali dove possono verificarsi situazioni impreviste.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...