CAMPAGNA, INDAGATA NANCY LILIANO PER LA MORTE DEI DUE CARABINIERI

Svolta nelle indagini per la morte dei due carabinieri i, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, e per il ferimento di un terzo militare nell’incidente avvenuto a Campagna, Nancy Lilaino la 31enne di Campagna che era alla guida del Range Rover bianco che ha travolto la Fiat Punto.

Il test sull’assunzione di droga non è ancora pronto. Quello sull’alcol non è penalmente rilevante. La 31enne di Campagna era lucida, sabato notte. Aveva bevuto l’equivalente di un bicchiere di birra, niente di più. Le analisi sull’assunzione di droga, invece, appaiono più complicate. Sono al vaglio del laboratorio tossicologico dell’Asl, di via Nizza, a Salerno. I risultati non sono ancora pronti. Se l’esito dovesse essere positivo, la 31enne rischierebbe l’arresto.

Intanto, in queste ore, sta emergendo il passato della 31enne, la quale, nel giugno 2019, venne arrestata nell’ambito di un’ampia operazione antidroga dei carabinieri di Eboli, che portò all’emissione di quindici misure cautelari su richiesta della Dda, in cui finirono in manette esponenti di spicco della famiglia malavitosa Del Giorno, della Piana del Sele, ritenuta dagli inquirenti in contatto con la ‘ndrangheta dalla quale acquistava la droga da rivendere. La donna decise di patteggiare la pena e venne condannata a tre anni di reclusione che scontò agli arresti domiciliari. Dopo di allora non risulterebbero altri problemi giudiziari a suo carico.

E’ attualmente sotto processo, invece, suo padre, e pure lui con l’accusa di omicidio stradale per un incidente avvenuto nel 2022. E proprio a suo padre, nei mesi scorsi, era stata sequestrata la Range Rover con la quale la ragazza ha travolto la gazzella dei carabinieri: durante un controllo sarebbe risultata, infatti, priva di copertura assicurativa. Il Suv gli era stato restituito meno di una settimana fa (il 3 aprile), dunque pochi giorni prima dell’incidente mortale a Campagna.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...