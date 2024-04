CAMPAGNA, MOLTA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA CONTRO LE VIOLENZE DOPO LA MORTE DEI DUE CARABINIERI

In migliaia a Campagna, hanno preso parte alla fiaccolata organizzata in memoria dei due Carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, vittime dell’incidente stradale di sabato sera sulla SS91 e che prestavano servizio presso la locale Stazione.

Dopo il raduno in Largo Caduti di Nassirya il corteo ha percorso Corso Umberto I, ed è arrivato alla Cattedrale di Santa Maria della Pace per la celebrazione di una funzione in suffragio dei due giovani di 24 e 26 anni. Presenti numerosi sindaci, al fianco del primo cittadino di Campagna, Biagio Luongo, ed autorità militari Ieri il lutto cittadino, nel giorno dei funerali, svoltisi in Puglia, a Manfredonia e Montesano Salentino, paesi d’origine di Pastore e Ferraro.

Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati Nancy Liliano, la 31enne al volante del suv che, sabato notte, ha speronato la gazzella dei carabinieri sulla Statale 91 uccidendo sul colpo due militari oltre a ferire un altro sottufficiale e un 75enne a bordo di una terza vettura coinvolta nel terribile sinistro. Pregiudicata, è accusata di duplice omicidio stradale e lesioni personali: i primi test sangue-urine hanno riscontrato tracce di alcool e cocaina, ma saranno necessarie le controanalisi per stabilire con esattezza percentuali e tempi di assunzione dello stupefacente da parte della donna, già condannata per spaccio di droga in passato.

