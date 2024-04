CAMPAGNA, POSITIVA ALLA COCAINA E ALL’ALCOL LA DONNA CHE HA INVESTITO E UCCISO I DUE CARABINIERI

Positiva ad alcool e droga test la 31enne Nancy Liliano che sabato sera, alla guida del Range Rover, ha speronato sulla SS91, a Campagna, la gazzella dei carabinieri uccidendo i due giovani militari pugliesi Francesco Pastore e Domenico Ferraro, ferendo gravemente il sottufficiale Paolo Volpe al volante, tutti in servizio presso la locale Stazione dell’Arma. Si aggrava dunque la posizione della donna, già arrestata nel giugno del 2019 nell’ambito di un blitz antidroga condotto proprio dalla Compagnia di Eboli e condannata a tre anni, rimasta ferita insieme all’amica 19enne che viaggiava con lei sul suv e trasportata all’ospedale di Oliveto Citra: i primi esami, infatti, avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel sangue e nelle urine, ma saranno necessari ulteriori accertamenti utili alla Procura della Repubblica di Salerno, che ha aperto subito un fascicolo d’indagine sul dramma ipotizzando il reato di omicidio stradale, in attesa delle testimonianze del militare e dell’anziano ancora ricoverati. Al momento non ci sono indagati ma sono state sequestrati i tre veicoli coinvolti.

Intanto sono peggiorate, nella notte, le condizioni del 75enne rimasto coinvolto nel sinistro, suo malgrado, mentre era alla guida della sua Fiat Punto: l’anziano resta ricoverato in prognosi riservata al nosocomio di Battipaglia per le gravi lesioni polmonari subite nell’impatto. Aggiornamenti anche sulla dinamica del sinistro: secondo ulteriori riscontri, effettuati dalla Polizia Stradale, la Fiat Grande Punto guidata dal maresciallo Volpe stava attraversando un incrocio, svoltando a sinistra, quando la Range Rover proveniente da destra li ha centrati in pieno. Dopo lo schianto, di rimbalzo il suv ha impattato la Fiat Punto condotta dal 75enne di Campagna. Fonte stiletv

