CAMPAGNA,IL CORDOGLIO DEL CAPO DELLO STATO E DI NUMEROSE AUTORITÀ

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un telegramma al comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del grave incidente stradale verificatosi in provincia di Salerno in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ed è rimasto ferito un altro militare dell’Arma, nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti – scrive Mattarella – In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al Carabiniere rimasto ferito gli auguri di pronta guarigione”

Il Comandante Generale Teo Luzi e i Carabinieri hanno espresso “profondo cordoglio alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e del carabiniere Francesco Ferraro, deceduti questa notte a Campagna (SA) in un incidente stradale durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini. Al carabiniere Paolo Volpe, rimasto gravemente ferito, gli auguri di pronta guarigione”.

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal presidente Vincenzo De Luca, a nome della Regione Campania, che in una nota esprime vicinanza alle quattro persone ferite e “la nostra riconoscenza, sempre, alle forze dell’ordine per il loro impegno nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza di tutti i cittadini”.

Il comune di Eboli, limitrofo a quello di Campagna, dove è avvenuto l’incidente, ha pubblicato un post di cordoglio: “Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell’Arma dei Carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla stazione dei Carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera”.

Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, è intervenuto sulla vicenda con un messaggio di vicinanza per le vittime: “Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”.

