CAPACCIO PAESTUM, 6 COLTELLATE FATALI ALLA NONNA PER LA STUDENTESSA DEL LICEO GATTO DI AGROPOLI/VIDEO

Un omicidio efferato, sanguinoso, quello di Ermengilda Candreva 76 anni nel cuore della movida di Capaccio Paestum nel vicolo delle Tavernelle di fronte all’Area Archeologica dove insistono i maestosi templi di Paestum. L’appartamento a pian terreno da sulla strada e vicino alla porta è avvenuta la colluttazione o l’aggressione, questo lo stabiliranno gli inquirenti e l’esame necroscopico. Un omicidio premeditato stando alle prime indiscrezioni che trapelano. La ragazza 16 anni R.C. studentessa del Liceo gatto di Agropoli ha colpito con 6 coltellate, ha usato il coltello a serramanica, in ospedale ha confessato. L’anziana donna,è stata colpita con 4 coltellate alla schiena, una all’addome e una alla nuca. la povera Gilda, così veniva chiamata, è caduta a morte. La ragazza, stando alle prime ricostruzioni, si è seduta davanti alla porta di casa con una ferita al braccio piangendo ed in evidente stato di shock. I primi soccorritori hanno chiamato le ambulanze, per l’anziana nulla da fare per la ragazza il trasporto all”ospedale la prognosi di 10 giorni piantonata e poi trasferita al carcere minorile di Nisida. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Agropoli con il capitano Fabiola Garello e il comandante di stazione di capaccio Scalo Giuseppe D’Agostino. Successivamente sono arrivati i ris e il magistrato di turno della procura della repubblica di Salerno ha disposto un primo esame autoptico esterno e poi l’autopsia. Il cadavere della donna è stato trasportato a Eboli. L’arma del delitto è stata rinvenuta e sequestrata. Eseguiti tutti i rilievi del caso dalla Scientifica. Sigilli anche all’abitazione dove è avvenuto il massacro, all’interno della quale state rinvenute tracce ematiche ovunque ed il corpo dell’anziana riverso a faccia in giù in una pozza di sangue. A soccorrere nonna e nipote le equipe delle ambulanze medicalizzate della Croce Rossa di Piazza Santini e dell’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere. Per la 76enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è stata uccisa a coltellate, forse d’impeto o in un raptus di follia omicida dalla minorenne, in circostanze ora al vaglio degli inquirenti.

Un delitto efferato che rimarrà per lungo tempo nella memoria dei capaccesi e dei familiari soprattutto. Basti pensare che il papà della ragazza è il figlio della vittima, una situazione difficilissima se si considera il momento. Sullo sfondo la furia con la quale R.C. 16 anni ha agito. La nonna un angelo nella vita di chiunque, un punto d’appoggio, massacrata di coltellate da una ragazza normale. Qualsiasi possa essere il motivo del contendere non si arriva a uccidere e poi in questo modo, qualcosa di inenarrabile. La nipotina che avrebbe dovuto prendersi cura di lei perchè è la nonna colei che ha generato il padre che poi ha generato lei è sentimentalmente un pezzo di cuore pe ognuno. Non sappiamo quale sarà la pena per questa ragazza che ha rovinato la vita di almeno tre famiglie, la sua togliendola alla nonna ma di certo per il momentio per chiunque è difficile pensare ad un perdono. E’ assurdo. Sergio Vessicchio

