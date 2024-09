CAPACCIO PAESTUM, ABUSI EDILIZI IN VIA GIOLITTI SCATTANO I SEQUESTRI

Abusi edilizi

a Capaccio Paestum. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno denunciato in stato di libertà il titolare della ditta che sta eseguendo i lavori e la committente degli stessi, dopo aver sequestrato l’ampliamento di un capannone abusivo in Via Giolitti. Contestati diversi reati in materia edilizia e la violazione dei sigilli.

A fine febbraio scorso, infatti, gli agenti della Polizia Municipale avevano già sequestrato il capannone, costruito in ampliamento ed aderenza ad un’abitazione locale, all’interno del quale sono stati ricavati anche tre diversi locali, tra cui uno adibito a servizi igienici.All’epoca furono denunciati un altro committente dei lavori ed il proprietario dell’immobile. Ma nonostante ciò, i lavori illegali sono proseguiti lo stesso. Fonte stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...