CAPACCIO PAESTUM, AD UN MESE ESATTO DALL’OMICIDIO DI NONNA GILDA SI TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO I DUBBI DEGLI INQUIRENTI

Un sopralluogo ricco di significati non solo di suggestione ma anche e soprattutto perché gli inquirenti non si fidano delle deposizioni delle minorenne autrice dell’aggressione sfociata poi in omicidio. Ricordiamo, 4 coltellate alle spalle, una all’addome e una al collo, due invece non andate al fine. Il sopralluogo alle Tavernelle. effettuato dal magistrato inquirente insieme ai carabinieri del SIS e dal comandante della stazione di Capaccio Scalo maresciallo D’Agostino. La visita nemmeno tanto a sorpresa del magistrato sta a significare che in fondo la ragazza ha dato una versione dei fatti che non convince il giudice. Il titolare dell’inchiesta ha voluto rendersi conto di persona di cosa fosse successo e soprattutto per avere un un quadro preciso rispetto all’unica testimonianza diretta possibile cioè quella della ragazza liceale capace di compiere un così efferato omicidio. E’ comunque molto difficile poter appurare la verità, la ragazza non crolla, tiene duro forte anche di un atteggiamento di grande apertura da parte di chi la sta interrogando. Il suo legale di fiducia il bravissimo Antonello Natale chiede nel puntare ad alleggerire la misura cautelare ed alla modifica del capo d’imputazione, potrebbe chiedere la ‘permanenza in casa’ per la minorenne e, contestualmente, la sua ‘messa alla prova’: tale istituto, previsto per i minorenni dal codice penale, oltre alla sospensione del procedimento fino a 3 anni a carico dell’imputata, prevede finanche di ottenere l’estinzione del reato all’esito positivo di un mirato percorso rieducativo disposto dal giudice, che può prevedere lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

GLI INTERROGATORI DI IERI

In caserma a a Capaccio Scalo ieri, dopo il sopralluogo, il magistrato ha ascoltato diversi testimoni tra i quali il fidanzato della ragazza. I magistrati con i carabinieri hanno sentito almeno una ventina di persone fino a questo momento, per cercare di risalire alla verità dei fatti. Gli inquirenti hanno davanti un solo momento cristallizzato l’omicidio perchè la versione della ragazza è totalmente opinabile visto che deve difendersi da un simile omicidio e, secondo gli inquirenti e l’opinione pubblica, se ha avuto il coraggio di ammazzare la nonna ha anche la forza di dare una versione a lei congeniale per evitare il carcere a lunga gittata. Invece la credono totalmente i suoi familiari che non l’hanno abbandonata nemmeno un secondo forse perché il sentimento di odio verso la povera nonna Gilda Candreva 76 parte da lontano. Sergio Vessicchio

