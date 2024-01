CAPACCIO PAESTUM, ARRESTATI 2 SPACCIATORI BOTTIGLIE CONTRO I CARABINIERI PER EVITARE LA CATTURA

Nell’ambito di mirate attività di controllo notturno del territorio di competenza coordinate dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, nella tarda serata di ieri hanno tratto in arresto e tradotto in carcere due cittadini di nazionalità marocchina, il 36enne Hicham Halsahim, pusher pregiudicato noto negli ambienti dello spaccio locale come ‘Michel’ destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo di pene detentive per reati di droga, emesso dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica di Salerno, era ricercato dallo scorso mese di dicembre: i carabinieri lo hanno scovato in un manufatto in costruzione in località Laura e tradotto presso la casa circondariale di Fuorni, dove dovrà scontare un anno di detenzione. Durante l’arresto, i militari dell’Arma sono stati aggrediti da un connazionale dello spacciatore, il 45enne Aboufarass Driss, destinatario di un decreto di espulsione dall’Italia, il quale, nel tentativo di agevolare la fuga dell’amico, ha dapprima lanciato diverse bottiglie di vetro sulla gazzella dei carabinieri, per poi spaccarne un’altra e brandirla minacciosamente contro gli stessi. Il soggetto è stato così bloccato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e favoreggiamento, finendo anche lui a Fuorni.

