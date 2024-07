CAPACCIO PAESTUM , ARRESTATO MAESTRO DI ARTI MARZIALI PER ABUSI SU MINORI LUI HEGA OGNI ADDEBITO

INDAGINE DELLA PROCURA

CAPACCIO PAESTUM. Presunti abusi sessuali sulle allieve durante le lezioni in palestra: nei guai un maestro di arti marziali di Capaccio Paestum, a carico del quale gli agenti della Polizia Postale di Salerno hanno dato esecuzione, stamane, ad un’ordinanza di misura cautelare personale, agli arresti domiciliari, disposta dal gip Giandomenico D’Agostino del Tribunale di Salerno su richiesta del pm Gianpaolo Nuzzo della locale Procura della Repubblica. L’accusa è di violenza sessuale a seguito delle denunce dei genitori di tre ragazzine minorenni, risalenti al luglio dello scorso anno: nello specifico, avrebbero subito palpeggiamenti o contatti impropri dall’istruttore durante gli esercizi di stretching.

L’uomo, titolare di un’associazione dilettantistica dedita all’insegnamento delle arti marziali, con la quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti personali e in vari campionati nazionali ed internazionali, ha rigettato tutte le accuse e, nelle prossime 48 ore, sarà ascoltato dal gip nell’interrogatorio di garanzia per spiegare la propria versione dei fatti, assistito dagli avvocati Marco Nigro e Francesco Raeli. L’indagato è stato sottoposto anche a perquisizione domiciliare, risultata negativa, ovvero non è stato trovato nulla sul proprio cellulare o su dispostivi informatici a lui riconducibili, né in merito ai fatti contestati né relativamente ad altri reati su minori.

Si evidenzia che il provvedimento è stato eseguito sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, che saranno sottoposti ad ulteriore vaglio nel prosieguo del procedimento penale: per l’indagato vige dunque la presunzione d’innocenza fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva e irrevocabile.

IL COMUNICATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO – In data odierna, Personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Salerno, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un uomo di 68 anni residente nella Provincia di Salerno, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale in danno a tre bambine, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Il Giudice, nel provvedimento cautelare, ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto, che nell’esercizio dell’attività di maestro di arti marziali, avrebbe costretto le sue giovanissime allieve a subire abusi sessuali nel corso delle sedute di allenamento. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate saranno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria nelle fasi ulteriori del procedimento.Fonte Stiletv

