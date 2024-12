CAPACCIO PAESTUM, ARRESTATO MAROCCHINO SPACCIAVA

Trovato in possesso di 15 grammi di droga, di tipo cocaina e hashish, già suddivisi in dosi da smerciare: denunciato pusher marocchino di 25 anni a Capaccio Paestum. L’operazione è stata coordinata dalla Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella.

Sono in corso controlli antidroga nel comune di Capaccio Paestum. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, sotto la guida del luogotenente Giuseppe D’Agostino, hanno fermato un 25enne di origine marocchina a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di 15 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in dosi di cocaina e hashish. Il giovane è stato denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’operazione è stata coordinata dalla Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella. Fonte Stiletv

