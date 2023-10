CAPACCIO PAESTUM, ARRESTATO UN NAPOLETANO IN TRASFERTA FRANCESCO FUSCO AVEVA 100 GRAMMI DI COCAINA SI CERCANO I COLPLICI

L’operazione brillante è stata condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella i quali hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno spacciatore residente nel Napoletano, Giuseppe Fusco, con precedenti specifici. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo con 103 grammi di cocaina purissima nel comune di Capaccio Paestum.

L’uomo è stato poi ristretto presso il carcere di Fuorni, a Salerno, su disposizione del pm inquirente presso la locale Procura. Indagini in corso, da parte dei militari dell’Arma, per risalire ad eventuali altri pusher e clienti della zona cui era destinato l’ingente quantitativo di droga, custodita in due diverse buste di plastica trasparenti e pronta ad essere suddivisa in dosi.

