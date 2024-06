CAPACCIO PAESTUM, ASSESSORE EROE DI ROCCADASPIDE SALVA DUE TURISTE MENTRE ANNEGAVANO

Giuseppe Iuliano assessore allo sport del comune di Roccadaspide e titolare di più attività anche vicino ai templi allo sbocco del vicolo delle tavernelle Bisu Food e drink frequentatissimo a tutte le ore da giovani e meno giovani oltre ad essere titolare di altri locali proprio a Roccadaspide è stato protagonista di un salvataggio che ha dell’eroico. Ieri pomeriggio 13 giugno stava facendo la sua corsa quotidiana sulla spiaggia libera alla Laura di Paestum si è accorto che due donne, con il mare agitatissimo, stavano annegando ed erano in grandissima difficoltà. L’assessore non ci ha pensato due volte e si è buttato a mare riuscendo, con arte e mestiere, prima a isolare la figlia portandola in una zona meno pericolosa e poi la madre facendo la stessa manovra, le due donne erano stremate. Con l’aiuto di un amico che era con lui rimasto a riva per sostenere l’azione di Peppe Juliano. Le due donne madre e figlia di circa 14 anni sono russe e non si erano accorte della pericolosità del mare. Il primo e unico commento dell’assessore dopo il salvataggio è stato: ” Ho fatto tardi perchè dovevo essere alla processione di Sant’Antonio del mio paese a Roccadaspide il sacedote mi scuserà se non son potuto andare”.E invece il sacerdote oltre a scusarlo siamo certi che lo ringrazierà anche perchè probabilmnte in quel momento l’assessore si è trasformato nell’angelo delle due malcapitate sottraendole ad un sicuro annegamento. La guida del Signore lo ha portato sulla spiaggia della laura per renderlo protagonista di quest’azione. Pochi giorni fa l’assessore Peppe Juliano era stato vittima di un gravissimo incidente stradale sulla litoranea mentre era alla guida della sua moto la sua Harley Davidson e si era salvato senza non poche difficoltà riportando traumi in tutto il corpo in special modo allo zigomo.Iuliano è anche presidente dell’associazione “Pasquale, Vincenzo e vittime della strada” che si occupa di sicurezza stradale. Un gesto eroico per una persona per bene e seria conosciutissimo e apprezzatissimo a tutti i livelli.

