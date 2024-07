CAPACCIO PAESTUM, AUTO CONTRO MOTO UN FERITO

Auto contro moto sulla SS18: centauro elitrasportato in ospedale a Salerno. L’incidente stradale è avvenuto, stamane, in località Vannulo, dove una moto si è scontrata con una Jeep Renegade. Ad avere la peggio l’uomo in sella al motociclo, un 29enne di Avellino, per il quale è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Ferita anche la passeggera della moto, anch’essa irpina, così come uno dei due occupanti dell’autovettura, guidata da un giovane di San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e Capaccio Paestum per prestare soccorso ai malcapitati. Rilievi eseguiti, invece, dalla polizia municipale di Capaccio Paestum, diretta dal comandante Sofia Strafella. Disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, poi la situazione è tornata alla normalità.

