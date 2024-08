CAPACCIO PAESTUM, BAGNINO DELLA POSEIDONIA SALVA DUE BAMBINI DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Due bambini di 11 anni fratello e sorella originari di Castellamare di Stabia erano entrati in mare stavano più o meno a riva , man mano la corrente ha cominciato a portarsi con sé la femminuccia e nel frattempo il maschietto accorgendosi che la sorellina era in difficoltà si è agitato e ha cercato di recuperarla a quel punto il bagnino Giancarlo Russo presente si è accorto dell’istinto del ragazzino che aveva visto la sorella in difficoltà ha preso il baywatch e si è buttato e li ha recuperati. I genitori non si erano accorti di nulla. La prontezza del bagnino ha evitato il peggio.