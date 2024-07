CAPACCIO PAESTUM, BIMBO DI 5 ANNI INVESTITO ALLA LINORA

Il piccolo è figlio di una coppia di Napoli in vacanza nella città dei templi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: il piccolo, mentre rientrava dal mare ed attraversava la strada (nella foto), è sfuggito improvvisamente alla madre, che lo teneva per mano, vendendo travolto da un’auto che sopraggiungeva, fortunatamente a bassa velocità. Il conducente, anche lui del Napoletano, ha frenato di colpo ma non è riuscito ad evitare il minore, sbalzato per alcuni metri sull’asfalto, fermandosi subito per verificare l’accaduto: sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 che ha trasportato il bimbo presso l’ospedale di Battipaglia, dove gli sono state riscontrate lievi contusioni guaribili in 10 giorni. Rilievi del sinistro a cura dei carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino. Fonte stiletv

