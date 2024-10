CAPACCIO PAESTUM, CAMION FUORI STRADA SI RISCHIA LA STRAGE

Paura questa mattina a Capaccio Paestum per un grave incidente. Un autocarro con gru, per cause da accertare, è uscito fuori strada travolgendo un’auto parcheggiata e finendo contro gli allestimenti esterni di due attività commerciali. Coinvolto, oltre all’autocarro, una Citroen C3, una Lancia Musa e una Kia Sportage. Il mezzo pesante è uscito improvvisamente fuoristrada, invadendo il marciapiede e schiantandosi, poi, contro un muro. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale di due persone.

Nel violento impatto, ha letteralmente schiacciato la Citroen parcheggiata a bordo strada, distruggendo gli allestimenti esterni di un bar e di un negozio di surgelati. Sul posto sono giunti i carabinieri di Capaccio Scalo, la polizia locale ed i vigili del fuoco di Agropoli. Su quanto accaduto sono in corso le indagini di Carabinieri e agenti della Polizia Municipale.

