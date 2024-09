CAPACCIO PAESTUM, CARAMBOLA IN VIA MAGNA GRECIA RAGAZZA SI AGGRAVA

Nella notte tra sabato e domenica, a Capaccio Paestum, lungo via Magna Graecia, si è verificato un grave incidente stradale tra una Ford Focus e una Fiat 500 Abarth. Nello scontro sono rimasti feriti una coppia di fidanzati, un 27enne di Eboli e una 25enne di Capaccio, trasportati in ospedale per politraumi.

La ragazza è stata operata d’urgenza per l’asportazione della milza ed è ora in prognosi riservata. Il conducente della Fiat 500, un 31enne di Agropoli, è risultato positivo all’alcol test e ha riportato lievi ferite. Le auto sono state sequestrate e i carabinieri hanno effettuato i rilievi.

