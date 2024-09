CAPACCIO PAESTUM, CENTRO MASSAGGI TRASFORMATO IN ALCOVA DEL SESSO

In pieno centro a Capaccio Scalo nella popolatissima via Italia i carabinieri della compagnia di Capaccio Scalo sono intervenuti per mettere fine ad un alcova del sesso coperta da un centro massaggi.

L’attività a luci rosse in Via Italia ’61, nel centro urbano di Capaccio Paestum era già da tempo tenuta sotto osservazione dalle forze dell’ordine. . Il locale, gestito da una 59enne di nazionalità cinese, è stato sottoposto a sequestro penale dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino. I militari dell’Arma, insospettiti dalla sempre più crescente affluenza di clienti fino a tarda sera e da alcune segnalazioni mirate, al termine di un periodo di appostamento e pedinamento, hanno sorpreso con un cliente una dipendente dell’attività, di 52 anni, tra l’altro non inquadrata professionalmente ovvero impiegata ‘in nero’.

La donna, anche lei cinese, anziché praticare massaggi effettuava prestazioni sessuali di vario tipo a pagamento, in una saletta interna, versando poi il compenso alla proprietaria. Nel centro sono stati rinvenuti e sequestrati anche denaro contante, un cellulare, creme e diverse scatole di profilattici. La titolare è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione alla competente autorità giudiziaria. Indagini coordinate dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

