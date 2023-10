CAPACCIO PAESTUM, INCENDIO AL DISTRIBUTORE DI BENZINA AGIP SULLA STATALE EX GESTORE NEI GUAI

Attentato incendiario ai danni della stazione di servizio Agip sulla SS18, in località Cerro del comune di Capaccio Paestum. Nei guai l’ex proprietario, individuato in poche ore dai carabinieri. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 5 di stamane, è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività, dalle cui immagini s’intravede un soggetto, incappucciato, che appicca il fuoco ad una delle pompe dell’impianto. Il malfattore ha dapprima inserito una banconota nella colonnina automatica per erogare benzina, per poi dare fuoco al carburante con un accendino e fuggire: le fiamme hanno raggiunto il distributore che, incendiatosi in pochi istanti, ha innescato una forte esplosione, udita a distanza, che ha provocato ingenti danni alla struttura sortendo molta paura nella zona.

Il titolare dell’attività, avvisato dal vicinato e dalla segnalazione del sistema d’allarme, ha subito chiuso l’impianto al pubblico allertando il 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli ed i militari dell’Arma della Stazione di Capaccio Scalo, agl’ordini del lgt. Giuseppe D’Agostino, che hanno condotto le indagini sull’accaduto con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, diretta dal cap. Giuseppe Colella.

Grazie anche all’acquisizione delle immagini di altre attività commerciali che insistono sulla trafficata Statale, i carabinieri sono riusciti a risalire all’ex proprietario della stazione di servizio, riconoscibile anche dalla corporatura e dalle movenze del soggetto, a casa del quale sarebbero stati ritrovati indumenti e indizi inequivocabili: l’uomo è stato interrogato e posto in stato di fermo presso la caserma di Agropoli in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente. Ignote, per ora, le cause dell’insano gesto incendiario.FONTE STILETV

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...