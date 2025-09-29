CAPACCIO PAESTUM, DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL GIOVANE CAMERIERE TROVA IN PISCINA
Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso del 27enne, Taras Ivanyshyn, trovato morto nella piscina di un noto albergo, in località Laura, a Capaccio Paestum.
Si tratta di un dipendente della struttura impiegato come cameriere, di origini ucraine ma adottato da una famiglia italiana.
Tutte da chiarire le cause del decesso: il giovane era svestito al momento del ritrovamento. Da capire se si sia trattato di un party finito male o un incidente, un malore improvviso o un gesto estremo da parte del 27enne. Sotto shock proprietari, staff e client.
Al termine del regolare turno di lavoro serale, il cameriere si sarebbe intrattenuto con altri due colleghi, un uomo e una donna, all’interno della struttura presso la quale tutti e tre lavorano, da tempo, regolarmente assunti.
All’insaputa dei proprietari, si sono ritrovati a bordo piscina intorno a mezzanotte, dopodiché non si sa esattamente cosa sia accaduto: toccherà ai militari dell’Arma fare luce sulla vicenda.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.