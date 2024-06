CAPACCIO PAESTUM, DONNA RISCHIA DI ANNEGARE SALVATA DAI BAGNINI

Donna rischia di annegare in mare a Capaccio Paestum: salvata da due giovani bagnini

, Giancarlo Russo e Musa Faye. L’ennesimo salvataggio provvidenziale nelle acque cilentane è avvenuto questa mattina, giovedì 27 giugno. Lo riporta InfoCilento.

Capaccio Paestum, donna rischia di annegare in mare: salvata

Nella mattinata odierna, giovedì 27 giugno, due bagnini hanno soccorso e tratto in salvo una donna di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. I protagonisti ‘eroi’ sono Giancarlo Russo, della società cooperativa Poseidon Agropoli, e Musa Faye. Ad accorgersi della signora, nella spiaggia libera tra il Maruscasa vacanze e il Lido Eucalipti, che si era ritrovata in una corrente di risacca sono stati proprio i due giovani che non hanno perso tempo e si sono lanciati in mare per trarla in salvo.

