CAPACCIO PAESTUM, DUE INCIDENTI IN POCHE ORE FERITI DUE GIOVANI

Paura, la scorsa notte, a Capaccio Paestum, dove si sono verificati due incidenti stradali nel giro di poche ore. Il primo è avvenuto, intorno alle 20:15, quando due automobili si sono scontrate in via Nettuno per cause in corso di accertamento: una ragazza di 21 anni, a seguito del violento impatto, è stata condotta in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Il secondo sinistro

Intorno alle 2, invece, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua auto (Alfa Romeo FOTO) è finito fuori dalla carreggiata finendo in un canale consortile. Anche lui 21 anni, successivamente, è stato condotto in ospedale per accertamenti. Per entrambi gli incidenti sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri.

