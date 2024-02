CAPACCIO PAESTUM, EXTRACOMUNITARIO ACCOLTELLATO DUE FERMI

Un immigrato è stato accoltellato nel centro di prima accoglienza ‘El Pueblo’ di Capaccio Paestum (nella foto). Per questo fatto sono stati denunciati due extracomunitari. Momenti di paura e tensione, nella tarda serata di ieri, presso la nota struttura in località Santa Venere, chiusa nel novembre del 2021 e riaperta, solo alcuni mesi fa, per far fronte all’emergenza sbarchi al porto di Salerno: attualmente vi alloggiano 140 migranti.

Al culmine di una lite per futili motivi, è spuntato fuori un coltello a serramanico e in ospedale è finito un cittadino di nazionalità egiziana di 35 anni, trasportato in ambulanza dalla Croce Rossa di Capaccio Scalo all’ospedale di Battipaglia, dov’è stato medicato: la ferita d’arma da taglio subita non è grave ed i medici gli hanno prescritto una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, i quali hanno identificato e denunciato a piede libero, per lesioni aggravate, due aggressori: si tratta di un 27enne della Nuova Guinea e di un 19enne della Costa D’Avorio, informando dell’accaduto l’autorità giudiziaria competente. Indagini coordinate dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella. Fonte stiletv

admin Sergio Vessicchio

