CAPACCIO PAESTUM, FATTA L’AUTOPSIA SU NONNA GILDA LA KILLER SOTTO TORCHIO

L’autopsia sul corpo di Ermegilda Candreva ha confermato tutto, sono 6 le coltellate e 2 fendenti Nell’intera città di Capaccio Paestum non si parla di altro. sono passati 3 giorni dall’efferato delitto delle Tavernelle L’accusa è di omicidio volontario per R.C.16 anni la ragazza che il 7 novembre scorso ha massacrato uccidendo la nonna con 6 coltellate, 4 alla schiena, una all’addome e una al collo.Questo è venuto fuori dall’autopsia della donne effettuata ieri pomeriggio. Al termine dell’esame autoptico, l’autorità giudiziaria ha libera to la salma per consentire lo svolgimento dei funerali, che si terranno sabato 12 novembre, alleore 10.00 presso la Basilica Paleocristiana di Paestum.

Omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto di parentela: non è stata contestata la premeditazione, dunque l’ipotesi investigativa è quella di un’aggressione d’impeto sfociata in tragedia al culmine di una violenta lite tra le due donne, anche in considerazione del fatto che la minore ha riportato una profonda ferita da arma da taglio al braccio, mentre tra le dita della vittima è stata rinvenuta una ciocca di capelli dell’assassina, segno tangibile di una colluttazione. Intanto, i carabinieri hanno ascoltato a sommarie informazioni i familiari di nonna Gilda e della 17enne, nonché diverse persone presenti in Via delle Tavernelle la sera del delitto.

PARLA L’AVVOCATO DELLA RAGAZZA ANTONELLO NATALE

L’assassina rinchiusa nel carcere di Nisida, per il momento in isolamento, è sotto torchio. Ha incontrato l’avvocato Antonello Natale e nelle prossime ore parlerà con i magistrati come conferma lo stesso legale dell’assassina.

“Poco fa è terminato il mio incontro presso il carcere minorile di Nisida, a Napoli, con la mia assistita, con la quale ho parlato per la prima volta dopo la tragica sera. Posso solo dire che renderà spontanee dichiarazioni venerdì mattina nel corso dell’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto. Incinta? Non faccio il medico, laddove sarà ritenuto opportuno saranno fatti tutti gli eventuali accertamenti per verificare il suo stato di salute. In questa fase c’è solo da rispettare una famiglia perbene sconvolta da una situazione impensabile”.

