CAPACCIO PAESTUM, FERMATI AI CONTROLLI E PIZZICATI CON LA DROGA

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, nell’ambito di mirati controlli antidroga sul territorio di competenza, rafforzati con l’avvento dell’estate e l’afflusso di turisti, hanno tratto in arresto una coppia di giovani pusher locali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, un 33enne residente a Capaccio Scalo con precedenti specifici ed una 21enne sempre del posto all’esito di un controllo su strada, sono stati pizzicati con diverse dosi di marijuana nell’auto.

All’esito di conseguente perquisizione domiciliare, a casa della ragazza è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente, per complessivi 90 grammi di marijuana e 50 di hashish suddivisi in panetti, oltre a denaro contante e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha così disposto la detenzione domiciliare per i due fidanzati in attesa dell’udienza di convalida degli arresti davanti al gip. Fonte stiletv

