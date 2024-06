CAPACCIO PAESTUM, FIAMME AD UN FIENILE DI VANNULLO

In fiamme il fienile della Tenuta Vannulo di Capaccio. Sul posto, i caschi rossi con due squadre e tre autobotti per domare le lingue di fuoco. Attimi di forte tensione nel noto caseificio: accertamenti in corso per stabilire le cause e la dinamica dell’accaduto.

ono ingenti i danni causati da un incendio divampato in un fienile della Tenuta Vannulo a Capaccio Paestum. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con due squadre e tre autobotti.

Capaccio Paestum, incendio in un fienile della Tenuta Vannulo: ingenti danni

Il rogo è divampato nella serata del 15 giugno, e ha interessato uno dei fienili della Tenuta Vannulo sita in via Caserta a Capaccio Paestum. Lanciato l’allarme sul posto per domare le fiamme sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e tre autobotti.

Presenti anche i carabinieri della locale stazione che indagano per accertare le cause del rogo. I militari dell’Arma non escludono alcuna pista. Fortunatamente non si registrano feriti. I danni, che sono ancora in via di quantificazione, sarebbero ingenti.

