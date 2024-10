CAPACCIO PAESTUM, FORZANO ED ENTRANO NEL BISU’ ALLE TAVERNELLE FURTO DA 500 EURO

In pieno giorno, di sabato, davanti ai templi alle tavernelle. Un furto avvenuto sotto le telecamere del comune.A Capaccio Paestum forzato l’ingresso sono entrati all’interno hanno arraffato e portato via il registratore di cassa, contenente una cospicua somma di denaro all’interno circa 500 euro, per poi darsi a precipitosa fuga indisturbati. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, all’ora di pranzo quando l’area è sempre accorsata anche se a quell’ora stava piovendo. Il titolare molto conosciuto assessore al comune di Roccadaspide Giuseppe Iuliano: “Spiace che questo genere di cose avvengano in una città così importante come Capaccio Paestum, ma ringrazio vigili urbani e carabinieri per il tempestivo intervento”. Sul posto sono giunti i militari della Stazione di Capaccio Scalo, agl’ordini del lgt. Giuseppe D’Agostino, unitamente agli agenti della Polizia Municipale, diretti dal comandante Sofia Strafella, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Saranno passate al setaccio le immagini di videosorveglianza delle telecamere di sicurezza installate nella zona per cercare di risalire ai responsabili del furto. Il problema dei furti di giorno, di notte, sempre affligge tutte le aree in spcial modo negli appartamenti, questa volta sono intervenuti in pieno centro e di giorno e sotto le telecamere. E’ molto strano. In ogni caso il Bisù è rimasto regolarmente aperto per il sabato sera come vi mostriamo nelle foto.

