CAPACCIO PAESTUM, FUGGE CON LA DROGA PRESO DOPO L’INSEGUIMENTO

Ancora guai per Saleh Errechaiech, 40enne marocchino pizzicato alla guida di una Mini Cooper rubata ad Agropoli: i militari dell’Arma, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, lo hanno notato imponendogli l’alt, ma l’extracomunitario ha accelerato di colpo cercando di dileguarsi. L’inseguimento ha portato all’arresto.

L’immigrato è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Addosso aveva alcune dosi di hashish e cocaina, sequestrate dai carabinieri capaccesi, coordinati nell’attività dalla Compagnia di Agropoli agl’ordini del cap. Giuseppe Colella, che avevano già tratto in arresto Errechaiech, a fine novembre 2023, per spendita di banconote false, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: lo pizzicarono a Ponte Barizzo, con altri due complici, con 14.500 euro rigorosamente fasulli. Furono tutti ristretti ai domiciliari e successivamente sottoposti all’obbligo di firma.

