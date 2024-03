CAPACCIO PAESTUM, FURTO NELLA FARMACIA DE FEO

Furto, nella notte, ai danni della Farmacia De Feo sita lungo Via Magna Graecia, in pieno centro urbano a Capaccio Scalo. In azione cinque ignoti malfattori che, dopo aver forzato la saracinesca dell’ingresso principale con il flex (nella foto), si sono introdotti nell’attività asportando due casse automatiche, per un bottino complessivo di circa 15mila euro. I malviventi, a volto coperto e con i guanti, hanno messo a segno il colpo in pochi minuti nonostante le sirene del sistema dall’allarme, per poi dileguarsi a bordo di una BMW guidata da un complice facendo perdere le proprie tracce. Sul posto hanno eseguito tutti i rilievi del caso i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino: acquisite le immagini di videosorveglianza della farmacia per cercare di risalire all’identità dei delinquenti, anche per cercare di capire se si tratti della stessa banda che, negli ultimi tempi, ha ripulito altre attività della zona. Indagini coordinate dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella. Fonte stile tv

