CAPACCIO PAESTUM, GIORNATA DI INCIDENTI SCONTRI E FERITI

Incidente tra auto e scooter, nella tarda mattinata, sulla SS18, tra Capaccio Paestum ed Agropoli: due giovani centauri in ospedale. Nello schianto tra una vettura, una Suzuki Vitara ed un T-Max, ad avere la peggio sono stati un 26enne di Battipaglia e la sua fidanzata, una coetanea di Agropoli. Sul posto l’intervento delle ambulanze della Croce Rossa di piazza Santini e della Croce Rossa di Agropoli, che hanno trasportato i due feriti agli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania. Rilievi ed accertamento della dinamica a cura degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal comandante Sofia Strafella.

Incidente stradale tra un’auto ed un furgone lungo via Nettuno(FOTO), a ridosso della cinta muraria dell’area archeologica di Paestum. Ferito il giovane conducente dell’auto, una Nissan Micra, medicato sul posto dai sanitari della Croce Rossa di Piazza Santini. Illesa la compagna che era con lui nel veicolo. Illeso anche il conducente del furgone frigo che stava rientrando dopo aver effettuato delle consegne in zona. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del luogotenente Giuseppe D’Agostino. A fermarsi sul posto, per capire cosa fosse successo e prestare subito assistenza, anche due operai di una ditta salernitana di ascensori in transito lungo la strada che conduce verso Torre di Mare e la litoranea. FONTE STILETV

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...