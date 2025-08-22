23 Agosto 2025

CAPACCIO PAESTUM ,GIOVANE CENTAURO GRAVE DOPO LO SCONTRO CON IL SUO SCOOTER E UN MEZZO

admin 23 Agosto 2025

Altro grave incidente stradale, intorno alle 16  del 22 agosto, a Capaccio Paestum. Lungo Viale della Repubblica, l’arteria che collega il centro della città dei Templi con il lungomare, per cause ancora da accertare uno scooter ha impattato violentemente con un trattore (nella foto) che percorreva la carreggiata nello stesso senso di marcia guidato da un 35enne del posto. Ad riportare la peggio il centauro, un turista 18enne di Angri, soccorso dall’equipe di un’ambulanza della Croce Rossa ed elitrasportato presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, in codice rosso. Il giovane è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Rilievi del sinistro a cura dei carabinieri della locale Stazione, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, diretta dal cap. Giuseppe Colella. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale, agl’ordini del comandante Clelia Saviano.

