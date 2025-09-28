CAPACCIO PAESTUM GIOVANE UCRAINO TROVATO MORTO IN PISCINA

Un ragazzo di 27 anni è stato rinvenuto morto, nella mattinata di oggi, domenica 28 settembre, all’interno della piscina di un noto albergo sulla costa, in località Laura, a Capaccio Paestum.

Si tratta di un dipendente della struttura, di origini ucraine, ma adottato da una famiglia italiana. Non sono chiare al momento le cause del decesso. Il giovane era svestito al momento del ritrovamento.

Allertati dal personale dell’hotel, sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che ora indagano sull’accaduto con il coordinamento della Compagnia di Agropoli.

I militari dell’Arma hanno allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto l’esame esterno sulla salma a cura del medico legale. Da capire se si sia trattato di un incidente, un malore improvviso o un gesto estremo da parte del 27enne.

Sul luogo del dramma anche l’equipe dell’ambulanza della Croce Rossa.

