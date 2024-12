CAPACCIO PAESTUM, IERI DUE INCIDENTI

Due incidenti stradali, nel giro di poche ore, a Capaccio Paestum. Il primo si è verificato, in mattinata, in via Iscalonga, dove il furgone di un caseificio ha invaso la corsa opposta mentre percorreva una curva urtando un’Alfa Romeo che, a sua volta, è finita contro un muro. Alla guida dell’auto c’erano un uomo e un giovane, i quali sono stati trasportati per accertamenti in ospedale, ma le loro condizioni di salute sono buone.

Il secondo sinistro è avvenuto, invece, nel primo pomeriggio lungo la SS18 nei pressi della località “Cafasso”, dove due automobili si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. Due le persone rimaste ferite che sono state soccorse dai sanitari del 118.Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità dei sinistri.

