CAPACCIO PAESTUM, IMMIGRATO ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA A GROMOLA

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, all’esito di mirate attività info-investigative antidroga, hanno tratto in arresto, nella serata di ieri, un cittadino di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, 40enne con precedenti specifici, è stato sorpreso in possesso di numerose dosi di hashish e cocaina: a seguito di perquisizione domiciliare, in località Gromola, i militari dell’Arma, coadiuvati da una pattuglia della Stazione di Capaccio Scalo, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, del peso complessivo di circa 1 kg, bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e circa 5mila euro in contanti, quale presumibile provento dell’illecita attività di spaccio.

L’immigrato è stato così condotto in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e poi tradotto presso il carcere di Fuorni, a Salerno.La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed inviata ai laboratori del Lass per le analisi di competenza: il quantitativo di rilievo, rinvenuto in casa, lascia pensare che il pusher marocchino fungesse da riferimento locale quale rifornitore di altri piccoli spacciatori.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...