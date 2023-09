CAPACCIO PAESTUM, IMPATTO NELLA NOTTE 3 FERITI

Ennesimo incidente stradale tra due auto avvenuto a Capaccio Paestum nella notte di oggi, lunedì 18 settembre: sono tre i feriti del violento scontro, un ragazzo di Eboli è ricoverato in gravi condizioni al Ruggi. Lo riporta StileTV.

Incidente tra auto a Capaccio Paestum: grave un giovane di Eboli

Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart e una Mercedes si sarebbero scontrate lungo via Magna Grecia nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre. Nello schianto sono rimasti feriti una coppia di fidanzati di Eboli e un ragazzo del posto trasportati tutti in codice rosso al Ruggi e al San Luca di Vallo della Lucania. Molto serie le condizioni del ragazzo ebolitano al volante della Smart: è ricoverato in prognosi riservata al nosocomio di Salerno. FOTO STILE TV

